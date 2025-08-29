Долги по зарплате в ЮФО сократились до 111 млн рублей в 2025 году

Задолженность по заработной плате в Южном федеральном округе снизилась с 168 млн руб. до 111 млн руб. с начала 2025 года, сообщила пресс-служба Следственного комитета России. Сокращение составило треть от первоначальной суммы к июлю текущего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, недобросовестные работодатели до сих пор не расплатились с почти тысячей своих сотрудников. Одновременно в ЮФО зафиксирован рост криминальной активности среди приезжих — число совершенных ими преступлений в 2025 году увеличилось на 17% и составило почти две тыс. деяний.

«Проблема преступности мигрантов тесно связана с нарушениями и злоупотреблениями, допускаемыми работодателями, сотрудниками контролирующих и правоохранительных органов»,— заявил глава СК России Александр Бастрыкин.

По его словам, активная работа в этом направлении проводится только в Краснодарском крае и Ростовской области. В остальных регионах округа должностные лица органов внутренних дел и миграционных подразделений привлекаются к уголовной ответственности в единичных случаях.

На совещании были представлены результаты расследования преступлений, связанных с расселением людей из аварийного жилья. Отмечено увеличение числа уголовных дел данной категории при низких темпах освоения выделенных целевых бюджетных средств. В ЮФО в некомфортных или опасных условиях продолжают проживать почти 56 тыс. граждан.

Всего в центральный аппарат СК из ЮФО в 2025 году поступило 22 тыс. обращений, включая нарушения в сфере долевого строительства, здравоохранения, обеспечения лекарственными препаратами и другие.

Валентина Любашенко