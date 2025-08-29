В Ульяновской области по подлогу при капремонте школы возбуждено уголовное дело

Следственное управление следственного комитета России по Ульяновской области возбудило уголовное дело по факту служебного подлога при капремонте Большенагаткинской средней школы Цильнинского района (ч. 1 ст. 292 УК РФ, до двух лет лишения свободы).

Уголовное дело возбуждено после плановой прокурорской проверки соблюдения требований законодательства при исполнении контракта на капитальный ремонт образовательного учреждения. Контракт по капремонту школы на сумму 121,1 млн руб. был подписан между Большенагаткинской средней школой (директор — Дмитрий Руссков) и ООО «УралСтройГрупп» (Башкортостан) со сроками выполнения работ с 01.06.2024 по 31.05.2025. Документом также предусмотрено выполнение подрядной организацией работ по установке в школе 62 камер видеонаблюдения (на сумму 1,418 млн руб.), устройству кабельной системы с установкой специального телекоммуникационного шкафа (72 тыс. руб.). Согласно акту приемки выполненных работ, подписанному директором школы Дмитрием Руссковым, это оборудование было поставлено в полном объеме, в реальности же в школе не хватало 42 видеокамер (из 62), не оказалось в наличии и телекоммуникационного шкафа. При этом оплата работ по подписанному акту была произведена в полном объеме на сумму 4,717 млн руб. В прокуратуре считают, что директор школы действовал из личной заинтересованности, желая продемонстрировать районному управлению образования эффективность своего руководства.

В СУ СКР «Ъ-Волга» пояснили, что пока обвинение никому не предъявлено, подозреваемых тоже нет.

Кроме того, прокуратура обратила внимание на то, что срок исполнения подрядчиком — компанией ООО «УралСтройГрупп» истек три месяца назад, в связи с чем руководителю компании Ратмиру Фахрееву было внесено представление с требованием максимального ускорения всех строительных процессов. Меры прокурорского реагирования приняты и в отношении заказчика — директору школы Дмитрию Русскову также внесено представление, в котором указано на ненадлежащую организацию работы по контролю сроков исполнения контракта.

Ранее «Ъ-Волга» сообщал, что именно с проверкой полноты и качества капремонта этой школы, которую вел депутат местного совета Шамиль Шайдуллов, был связан недавний скандал — попытка главы администрации района Владимира Бабайкина помешать депутату контролировать ход ремонтных работ. Как сообщал депутат в своем заявлении в полицию, глава администрации стал прогонять его из школы, «схватив за горло и футболку». Проверку на наличие фактов самоуправства проводит районная полиция.

