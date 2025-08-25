В Ульяновской области депутат подал заявление на главу администрации района

Депутат Большенагаткинского сельского совета Шамиль Шайдуллов (Большое Нагаткино — административный центр Цильнинского района Ульяновской области) подал заявление в полицию на главу Цильнинского района Владимира Бабайкина, препятствовавшего, по словам депутата, проведению депутатского контроля за ходом подготовки школы к учебному году. Об этом депутат сообщил «Ъ-Волга» в понедельник, прислав копию своего пояснения полиции.

По словам депутата, он, исполняя свои депутатские обязанности, пришел в Большенагаткинскую среднюю школу, чтобы проверить подготовку к началу учебного года и ход ремонтных работ. «Мы стояли с представителем подрядчика на крыльце школы и обсуждали эффективность электронной проходной, которая в этой школе не выдерживает никакой критики. На крыльцо вышел глава администрации района и, увидев меня стал прогонять, мол, нечего здесь тебе делать, а после словесной перепалки с его стороны началось рукоприкладство — он схватил меня за горло, потом за футболку, после чего я и вызвал полицию»,— пояснил депутат «Ъ-Волга». По его словам, Владимир Бабайкин требовал от депутата отдать мобильный телефон и пройти с ним в помещение для некоего разговора. Депутат отказался. Он отмечает, что, «судя по словесной перепалке», основная претензия главы Владимира Бабайкина к депутату в том, что тот публикует в соцсетях информацию о происходящем в районе, в том числе и про главу администрации.

Получить комментарии Владимира Бабайкина не удалось. По своим телефонам он был недоступен, на направленный в мессенджере запрос «Ъ-Волга» не ответил.

В полиции «Ъ-Волга» пояснили, что «заявление депутата зарегистрировано в установленном порядке, проводится проверка». Собеседник «Ъ-Волга», близкий к УМВД, пояснил, что в таких случаях проводятся опросы всех свидетелей, также будут обязательно просмотрены записи видеокамер, которые имеются у входа в школу.

Сергей Титов, Ульяновск