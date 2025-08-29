Возле Водонапорной башни в Уфе установят видеонаблюдение

Администрация Ленинского района Уфы на аукционе 10 сентября выберет подрядчика благоустройства территории, прилегающей к Водонапорной башне на Алтайской улице, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 2,2 млн руб., он будет оплачен из бюджета города.

Подрядчик должен в течение 14 дней установить десять камер видеонаблюдения на опорах.

Как сообщал «Ъ-Уфа», а начале августа администрация Ленинского района Уфы заключила договор на установку арт-объектов около Водонапорной башни за 5,5 млн руб. с предпринимателем Владиком Хуснутдиновым.

Построенную в 1901 году Водонапорную башню за Телецентром использовали по назначению до 1950-х годов. В 1960–1970-е годы там размещалась обсерватория. В 2021 году здание включили в перечень объектов культурного наследия регионального значения. В 2024 году на площадке возле Водонапорной башни разбили сквер к 450-летию Уфы.

Майя Иванова