Завкафедрой ЮУрГУ будут судить за взятки и служебный подлог

В Аше завершено расследование уголовного дела в отношении заведующего кафедрой «Современные образовательные технологии» института открытого и дистанционного образования Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ). Ему инкриминируют 20 эпизодов получения взяток и служебный подлог, сообщает пресс-служба управления СКР по Челябинской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Игнатьев, Коммерсантъ Фото: Роман Игнатьев, Коммерсантъ

По данным официального сайта ЮУрГУ, заведующим кафедрой «Современные образовательные технологии» является Александр Прохоров.

Следствие считает, что с 2022 по 2023 годы заведующий кафедрой получил более 1 млн руб. от 20 студентов за выставление положительных оценок без фактической сдачи экзаменов.

Для обеспечения исполнения приговора на имущество обвиняемого наложен арест. В частности, конфискован автомобиль Renault Sandero стоимостью 1 млн руб. Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ, которые сопровождали расследование. Уголовное дело направлено в Озерский городской суд.