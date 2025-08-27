После столкновения Volkswagen и Geely под Волосово в больницу попали два подростка

Около девяти часов вечера 26 августа на 16-м км автодороги «Жабино – Губаницы – Волосово – Реполка – Сосново – Вересть» 22-летний водитель Volkswagen Polo не справился с управлением и допустил занос задней части машины, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В результате молодой человек за рулем немецкой иномарки врезался в Geely Atlas, двигавшийся во встречно направлении. В результате ДТП два несовершеннолетних пассажира Volkswagen — 15-летний подросток и 16-летняя девушка — были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Еще один молодой человек 2010 года рождения от госпитализации отказался. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пересекавший трассу Петербург — Москва в неположенном месте пешеход погиб в ДТП.

Андрей Маркелов