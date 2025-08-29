МИД Ирана заявил о готовности к работе над новой ядерной сделкой

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи направил письмо генсеку ООН Антониу Гуттеришу. В нем он заявил, что Тегеран готов работать над достижением нового соглашения по ядерной сделке.

«Иран подтверждает свою приверженность значимому дипломатическому взаимодействию с целью достижения нового соглашения, которое, при соблюдении прав Ирана в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия, решает все взаимные проблемы, включая жестокие санкции»,— говорится в отрывке письма, который Аббас Аракчи опубликовал в Telegram-канале.

27 августа Великобритания, Германия и Франция запустили механизм возобновления санкций Совбеза ООН в отношении Ирана. Он предусмотрен соглашением по иранской ядерной сделки от 2015 года. Речь идет в том числе о возобновлении эмбарго на поставки оружия, заморозке активов, запрете на производство любых атомных технологий. В силу они должны вступить спустя 30 дней с запуска механизма.

