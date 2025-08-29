Суд арестовал начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков Копейска

Копейский городской суд Челябинской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу начальнику отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД Копейска Валентину Исламову, задержанному сотрудниками регионального УФСБ за получение взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). По ходатайству следствия фигурант отправлен в следственный изолятор до 28 октября, сообщили «Ъ-Южный Урал» в горсуде.

По версии следствия, в 2023-2025 годах начальник отдела получил от трех наркоманов 200 тыс. руб. за не привлечение к уголовной ответственности за незаконный оборот и употребление наркотиков при отсутствии медицинских показаний.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области вместе с оперативно-разыскной частью собственной безопасности регионального ГУ МВД России. Уголовное дело расследует следственный отдел по Копейску СУ СК России по Челябинской области.