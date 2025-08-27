Жительница Ижевска скончалась в результате аварии на пешеходном переходе

В результате аварии на пешеходном переходе в Ижевске скончалась 59-летняя жительница, сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии. Водитель был пьян. Светопропускаемость стекол автомобиля не соответствовала требованиям законодательства.

ДТП произошло 27 августа около 12:00 напротив дома на улице Баранова №94 «А». По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля Maserati наехал на местную жительницу. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ижевчанка скончалась на месте аварии от полученных травм.