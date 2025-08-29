Ярославская туберкулезная больница получила новый цифровой флюорограф

В Ярославскую областную клиническую туберкулезную больницу поступил цифровой флюорографический комплекс. Об этом сообщили в правительстве области.

Фото: Правительство Ярославской области

На покупку оборудования из регионального бюджета выделили 5,5 млн руб. Флюорограф «УНИОПТИМА ЦР», произведенный в Белоруссии, дает возможность получать снимки высокого качества при минимальной лучевой нагрузке на пациентов и медиков. За час работы оборудование может обследовать 60 пациентов. Флюорограф установили в здании флюоростанции больницы на улице Собинова, 24.

Как пояснила и. о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко, необходимость в покупке такого оборудования стала понятна в ходе обсуждений на координационном совете главных внештатных специалистов министерства здравоохранения при губернаторе.

«Обновление технической базы больниц, поликлиник и ФАПов региона – наш постоянный и первоочередной приоритет. Это помогает выполнять поручение президента России Владимира Путина по повышению качества и доступности медицинской помощи населению. Основной объем оборудования приобретаем благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" и реализуемой в его рамках программе модернизации первичного звена здравоохранения. Также закупаем технику за счет регионального бюджета»,— рассказала госпожа Можейко.

Алла Чижова