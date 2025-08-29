Россия экспортировала в 2024 году сельхозпродукцию на $45 млрд

Россия в 2024 году экспортировала сельскохозяйственную продукцию на $45 млрд, сообщил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Он назвал результат «огромной цифрой».

«Сейчас, когда была принята доктрина продовольственной безопасности, мы не только обеспечили себя всем, мы поставляем огромное количество продукции за рубеж»,— сказал господин Патрушев журналистам (цитата по ТАСС).

Николай Патрушев заявил о необходимости добиваться независимости страны по всем направлениям. Он назвал санкции иностранных государств возможностями для развития.

По данным Российского зернового союза, Россия увеличила объем экспорта сельхозпродукции с 3 млн тонн в июле до 4,5 млн тонн в первые 20 дней августа. Рентабельность внешних отгрузок вернулась на уровень 2021 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Зерно подождет цены и курса из-за моря».