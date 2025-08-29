Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, благодаря чему растет спрос на необычные духи.

Foodi-парфюмы переживают ренессанс. Ароматы, вдохновленные едой, с нотами ванили, кофе и карамели, которые в индустрии называют гурманскими, резко набрали популярность за последние три года. Компания Mintel подсчитала, что только за последний год количество запусков ароматов с нотами десертов увеличилось на 24%. В апреле американская певица и актриса Сабрина Карпентер представила парфюм Me Espresso с основными нотами кофе, печенья и взбитых сливок. До этого в линейке ароматов звезды появлялись продукты с такими названиями, как Sweet Tooth, то есть «сладкоежка», Caramel Dream и Cherry Baby. Упаковка каждого — в форме плитки шоколада разных цветов.

Гурманские ароматы пользуются большой популярностью среди молодых потребителей. По данным нью-йоркской исследовательской компании Spate, число соответствующих поисковых запросов в Google и TikTok в США с 2023 года ежегодно растет на 170%. К тому же молодежи проще погрузиться в мир парфюмерии, начав с понятных оттенков ванили или фруктов, шоколада или йогурта. А теперь неочевидное, но очень логичное: эксперты Mintel в отчете «Будущее ароматов 2025» прогнозируют дальнейший рост популярности сладких ароматов, связанный с ростом использования препаратов для похудения Ozempic, Wegovy и прочих.

Парфюмерные бренды могут все чаще использовать ноты десертов, чтобы решать проблемы подавления аппетита — так клиенты получают удовольствие не от поглощения пирожных, а просто наслаждаясь своим парфюмом. К тому же, поговаривают, препараты из группы глюкагоноподобных пептидов меняют не только аппетит, но и восприятие органов чувств, что потенциально повышает интерес к такой сенсорной стимуляции, как ароматы, говорят в Mintel. Мировой рынок парфюмерии тем временем продолжает рост. По данным Statista, по итогам 2025-го он прибавит еще три с лишним процента.

Яна Лубнина