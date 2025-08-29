После вмешательства генпрокурора отменено решение о закрытии школы в Ульяновской области

После обращения к генпрокурору России незаконное решение о закрытии филиала школы в селе Вороний Куст Новомалыклинского района Ульяновской области отменено. Об этом в пятницу сообщила прокуратура Ульяновской области.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», 17 июля руководителем управления образования Новомалыклинского района был подписан приказ о приостановлении образовательного процесса в школе села Вороний Куст (филиал Новочеремшанской средней школы, в нем обучался 21 ребенок). Во вводной части приказа отмечалось, что решение принято якобы «в целях реализации национального проекта “Молодежь и дети”, направленного на достижение национальных целей развития страны». В реальности же закрытие сельской школы было связано с нехваткой учителей в селе, о чем ранее не позаботились ни районное управление образования, ни министерство просвещения региона. Согласно приказу, образовательный процесс в школе «приостанавливается» как минимум на год, а детей переводят на обучение в основное здание школы в Новочеремшанске (7-9 км от села). Директору школы предписывалось провести среди родителей разъяснительную работу. В качестве разъяснительной работы директор Новочеремшанской средней школы Любовь Бострикова разослала родителям школьников села Вороний Куст предупреждения, что в случае отказа от посещения ребенком школы в Новочеремшанске родителей могут привлечь к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ). Родители школьников села были настроены «борьбу до конца» и вместо согласия с директором школы направили коллективные обращения в прокуратуру.

Как сообщает облпрокуратура, генпрокурор РФ Игорь Краснов потребовал провести проверку по обращению жителей села Вороний Куст Ульяновской области, в котором они сообщили о закрытии филиала сельской школы. По результатам проверки прокуратура принесла протест на приказ о закрытии филиала школы в селе Вороний Куст, после этого незаконный акт был отменен. В настоящее время уже проводятся необходимые мероприятия для начала учебного процесса с 1 сентября 2025 года, отмечают в прокуратуре.

Сергей Титов, Ульяновск