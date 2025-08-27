В Ульяновской области родители протестуют против закрытия школ

Родители школьников из села Вороний Куст (входит в состав Новочеремшанского сельского поселения Новомалыклинского района Ульяновской области) заявили о своем протесте против попыток районных властей закрыть как минимум на год их школу и перевести детей на обучение в школу Новочеремшанска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В школе села Вороний Куст учится 23 школьника разных возрастов. 12 лет назад уже была попытка закрыть эту школу, но после протеста родителей школу сохранили, сделав филиалом Новочеремшанской средней школы, «чтобы не детей возить в Новочеремшанск, а чтобы учителя, которых в филиале было недостаточно, ездили к детям». Впрочем, по сообщению депутатов, система давала сбои, и родители сами договаривались с учителями других школ, чтобы те приезжали проводить уроки. По словам депутата Госдумы Алексея Куринного, директор Новочеремшанской школы «заняла странную позицию, заявив, что учителей у нее нет, а те, что есть — перегружены и ездить в филиал не будут».

17 июля руководителем управления образования Новомалыклинского района был подписан приказ о приостановлении образовательного процесса в школе села Вороний Куст. При этом во вводной части приказа отмечалось, что решение принято «в целях реализации национального проекта “Молодежь и дети”, направленного на достижение национальных целей развития страны». Согласно приказу, образовательный процесс в школе «приостанавливается» как минимум на год, а детей переводят на обучение в основное здание школы в Новочеремшанске (9 км от села). Директору школы предписывалось провести среди родителей разъяснительную работу.

В качестве разъяснительной работы директор Новочеремшанской средней школы Любовь Бострикова разослала родителям школьников села Вороний Куст уведомления, в которых сообщила о нововведении и указала, что в случае отказа от посещения ребенком школы в Новочеремшанске их могут привлечь к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ).

По словам родителей школьников села Вороний Куст, с ними это решение никто не согласовывал, приказ «о приостановлении» они считают незаконным, в связи с чем уже обратились в прокуратуру. Они заявили, что намерены «бороться до конца».

В среду вечером региональное министерство просвещения и воспитания в своем Telegram-канале распространило заявление, в котором сообщило, что «решение о закрытии филиала было принято в нарушение требований закона „Об образовании в РФ“», согласно которому «такие меры допустимы лишь после соответствующего заключения специальной комиссии и учета позиции местного населения», но «указанные процедуры соблюдены не были».

Между тем похожая ситуация развивается в эти же дни в селе Красный Бор Вешкаймского района (село входит в состав городского поселения Вешкайма, расстояние от Красного Бора до Вешкаймы — более 11 км). Здесь также родители протестуют против закрытия их школы вместе с дошкольным отделением (всего — 18 детей). Часть родителей после убеждений со стороны администрации района дала согласие на перевозку детей в школу райцентра, часть — категорически против и «намерена идти до конца». По словам господина Куринного, будут проверены все юридические основания, «но уже сейчас ясно, что перевозка дошкольников никак не предусмотрена российским законодательством».

По данным депутата, полученным в региональном министерстве просвещения, в очереди на предстоящее в будущем закрытие «еще около четырех десятков малокомплектных школ».

Сергей Титов, Ульяновск