Липецкий ИП заплатит рекламному агентству компенсацию за продажу игрушки Ждун

Арбитражный суд Липецкой области утвердил мировое соглашение по спору о компенсации за продажу игрушки в виде персонажа Ждун. Согласно нему, индивидуальный предприниматель (ИП) из Липецка должен заплатить московскому ООО «Си ди дэнд контакт» 259 тыс. руб. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона. Согласно картотеке арбитражного суда, речь идет о предпринимателе Александре Караулове.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мягкие игрушки Ждун на вещевом рынке

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Мягкие игрушки Ждун на вещевом рынке

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В своем иске московская компания указала, что в апреле 2017 года заключила с автором произведения изобразительного искусства Маргарет А. Ван Бревурт лицензионный договор. После этого общество стало обладателем исключительных прав на Ждуна.

В октябре 2024 года представители «Си ди дэнд контакт» обнаружили на маркетплейсе Ozon объявление о продаже мягкой игрушки-конфетницы «Ждун Дед Мороз». Они направили ИП претензию с предложением добровольно выплатить компенсацию, но она была проигнорирована. Тогда правообладатель обратился в суд с требованиями на 500 тыс. руб.

По данным Rusprofile, ООО «Си ди дэнд контакт» было зарегистрировано в Москве в ноябре 2010 года для деятельности рекламных агентств. Уставный капитал — 10 тыс. руб. 50% компании принадлежит ее генеральному директору Юрию Цейтлину, еще 50% — Анатолию Булыгину. 2024 год общество закончило с нулевыми финпоказателями, в 2023 году оно получило по 11 млн руб. выручки и чистой прибыли. Александр Караулов был зарегистрирован как ИП в Липецке в июле 2015 года. Основной вид деятельности — оптовая торговля сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями. Господин Караулов также является собственником и директором липецкого же ООО «Милори» с аналогичным видом занятости. 2024 год компания сработала с выручкой 4,7 млн руб. и чистой прибылью 1,1 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 6,5 млн и 738 тыс. соответственно.

В конце июня липецкий арбитраж удовлетворил иск «Союзмультфильма» к другому ИП о компенсации за продажу футболки с Чебурашкой в камуфляже.

Алина Морозова