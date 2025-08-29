В России могут ввести плату за проезд грузовиков по региональным дорогам

В России могут ввести обязательную плату для грузовиков за проезд по региональным дорогам. Соответствующий контракт стоимостью 73,1 млн руб. был размещен на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС).

Согласно документу, исполнитель должен адаптировать концепцию уже существующей системы сбора платежей (СВП) «Платон». Новый проект будет ориентирован на трассы, которые не находятся в федеральной собственности России. Предполагается, что плата будет взиматься в счет возмещения вреда, который транспорт весом свыше 12 тонн наносит дорогам. Сейчас деньги с водителей грузовиков взимаются только за проезд по федеральным трассам.

Разработка концепции аналога «Платона» должна завершиться до 30 декабря 2025 года. Заказчиком проекта выступило федеральное казенное учреждение «Дороги России». Подрядчиком стал Национальный исследовательский институт «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

В Министерстве транспорта сообщили ТАСС, что говорить о внедрении системы «Платон» на региональных дорогах пока рано. В ведомстве отметили, что возможность запуска СВП можно будет оценить только после проведения соответствующих исследований.