Жителя Тюмени оштрафовали на 500 рублей за лезгинку на проезжей части

Суд Центрального района Тюмени оштрафовал на 500 руб. 22-летнего жителя за танцы на проезжей части, сообщили в пресс-службе суда. Его действия квалифицированы как мелкое хулиганство по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

Инцидент произошел 15 августа на ул. Республики, 43. Согласно материалам дела, он исполнил танец под национальную музыку, ролик с танцем стал распространяться в интернете. Тюменец объяснил, что в тот день автомобиль, в котором он ехал, остановился на красный свет. Поскольку у него было хорошее настроение, он включил музыку, вышел из машины и начал танцевать лезгинку — все это время горел красный сигнал. По его словам, танец не мешал движению, и никто из прохожих не высказывал недовольства, а о том, что его снимают, он не знал.

Ранее четверых жителей Екатеринбурга отправили под административный арест за то, что они устроили танцы на проезжей части в честь свадьбы друга. Двое из них получили наказание в виде ареста на семь суток, а еще двое — на восемь суток.

Ирина Пичурина