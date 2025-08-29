Моор возродил должность замгубернатора Тюменской области по информатизации

Губернатор Тюменской области Александр Моор утвердил главу департамента информатизации региона Станислава Логинова своим заместителем, сообщили в информационном центре областного правительства. «В соответствии с распоряжением Станислав Логинов сохраняет за собой пост директора департамента»,— добавили в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станислав Логинов

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Станислав Логинов

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Господин Моор упразднил ставку заместителя губернатора по информатизации региона в 2022 году после ухода из областного правительства по собственному желанию Марии Рудзевич. На момент отставки она совмещала должности заместителя губернатора и директора департамента по информатизации. Госпожу Рудзевич на посту главы ведомства тогда сменил Станислав Логинов, который с 2018 года был ее заместителем.

Ранее, с 2010 года, господин Логинов работал в центре информационных технологий региона: прошел путь от сервисного инженера до заведующего сектора аналитики и отчетности. В 2016 году перешел в птицефабрику «Боровская», на которой трудился в должностях начальника управления по информационным технологиям до заместителя генерального директора.

Василий Алексеев