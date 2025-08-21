«Ласточки» до Сортавалы перевезли за семь месяцев года 181,5 тыс. пассажиров

По итогам семи месяцев текущего года скоростные поезда «Ласточка» перевезли 181,5 тыс. пассажиров по маршруту Санкт-Петербург — Сортавала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, данный показатель соответствует уровню прошлого года.

Ежедневно на маршруте до Сортавалы и обратно курсирует две пары поездов, уточнили в ОЖД.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что в январе-июле 2025 года двухэтажные поезда перевезли по магистралям ОЖД 2,1 млн пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года пассажиропоток вырос на 4,4%.

Андрей Цедрик