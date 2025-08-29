В Татарстане 20 молодых ученых получат до 1,3 млн руб. на улучшение жилищных условий

В Татарстане стартовала программа предоставления грантов молодым ученым на улучшение жилищных условий размером до 1,375 млн руб. с учетом всех налогов и взносов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

В Татарстане молодые ученые гранты на улучшение жилищных условий

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ В Татарстане молодые ученые гранты на улучшение жилищных условий

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Общий бюджет программы составляет 27,5 млн руб. В 2025 году планируется выделить не более 20 грантов. Средства можно направить на первоначальный взнос при покупке жилья или погашение ипотечного кредита.

Участвовать в конкурсе могут граждане России с ученой степенью кандидата или доктора наук, работающие в научных учреждениях или вузах Татарстана. Возраст заявителей не должен превышать 35 лет для кандидатов наук и 40 лет для докторов наук. Обязательное условие — состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Получатели грантов обязуются проработать в научной организации не менее пяти лет после заключения договора. При досрочном увольнении необходимо вернуть всю сумму гранта в течение 30 дней. Отбор грантополучателей проведет комиссия при Академии наук Татарстана.

Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов расширил меры поддержки педагогических работников республики на сумму более 1 млрд руб.

Анар Зейналов