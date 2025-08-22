Минниханов выделил 1 млрд рублей на поддержку педагогов Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял решение о расширении мер поддержки педагогических работников республики на сумму более 1 млрд руб. Надбавки молодым специалистам увеличатся с 2,5 до 10 тыс. руб. Об этом сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин на августовском педагогическом совещании.

«Мы значительно расширяем программы поддержки наших педагогов, понимая, что именно от них зависит будущее республики», — отметил господин Хадиуллин.

По словам главы Минобрнауки республики, появятся новые гранты для педагогических работников техникумов и колледжей, учреждений дополнительного образования и воспитателей детских садов. Количество претендентов на республиканский грант «Наш новый учитель» увеличится до 500 человек.

Ранее сообщалось, что 32% школьных учителей в Татарстане работают с повышенной нагрузкой более 1,5 ставки. Средняя зарплата педагогов в школах Казани в 2024 году составила 75,9 тыс. руб.

Анар Зейналов