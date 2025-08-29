«Ливерпуль» предложит свыше 130 млн фунтов за Александра Исака

Футбольный клуб «Ливерпуль» возобновит переговоры по трансферу шведского нападающего Александра Исака. По данным The Telegraph, ожидается, что он предложит за форварда 130 млн фунтов и бонусные выплаты.

Фото: Scott Heppell / Reuters Александр Исак

Фото: Scott Heppell / Reuters

25-летний Исак, чей контракт действует до июня 2028 года, этим летом стал игнорировать клубные мероприятия (в том числе, матчи и тренировки) после того, как «Ньюкасл» отклонил первое предложение «Ливерпуля» в 110 млн фунтов + бонусы. 19 августа футболист заявил, что «отношения (с клубом — ''Ъ'') не могут продолжаться», поскольку «обещания были нарушены». Между тем, по информации источника, в «Ньюкасле» оценивают шведа в 150 млн фунтов. Так или иначе, речь может идти об очередном британском трансферном рекорде. Прошлый 1 июля установил как раз «Ливерпуль», приобретя Флориана Виртца за сумму около 108 млн фунтов (с учетом бонусных выплат она может возрасти до 116 млн фунтов).

В «Ньюкасле», по данным всех крупных британских СМИ, включая The Telegraph и The Times, не собирались рассматривать продажу игрока до тех пор, пока не купят на его место другого форварда. Теперь, кажется, замена Исаку найдена: «Ньюкасл» и «Штутгарт» сошлись на сумме 65 млн фунтов за немца Ника Вольтемаде, в прошлом сезоне отличившегося 17 раз в 33 матчах чемпионата и Кубка Германии. Помимо этого, «Ньюкасл» ведет переговоры о переходе Йоргена Странда Ларсена из «Вулверхемптона» и Йоана Висса из «Брентфорда».

Арнольд Кабанов