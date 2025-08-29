Дававшие показания на Павла Попова недовольны приговорами

Бывший замначальника Главного управления инновационного развития Владимир Шестеров и экс-директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов, которые давали показания на бывшего замминистра обороны Павла Попова, недовольны приговорами, пишет «РИА Новости».

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Суд приговорил Владимира Шестерова к шести годам колонии, Вячеслава Ахмедова — к пяти. Из материалов дела следует, что адвокаты фигурантов обжаловали приговоры, обозначив наказание как слишком суровое. Сторона защиты указывала, что обвиняемые признали вину, они сотрудничали со следствием, а также давали подробные показания на Павла Попова.

Павел Попов с августа 2024 года находится под арестом по обвинению в хищении 25,8 млн руб. при строительстве парка «Патриот». Владимир Шестеров и Вячеслав Ахмедов проходят по этому же делу. Оба заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.

