17-летний баскетболист Егор Амосов перешел в мадридский «Реал»

Баскетбольный клуб «Самара» объявил об уходе 17-летнего форварда Егора Амсова. Сообщается, что он подписал контракт с мадридским «Реалом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Егору Амосову 17 лет. Он стал самым молодым игроком в истории «Самары» и Единой Лиги ВТБ. В прошлом сезоне Амосов провел за команду 34 матча, в среднем набирая 5,9 очков и делая 3,5 подбора и 1,5 передачи.

«Сейчас мы провожаем Егора в ''Реал'' и делаем это с радостью. Это радость за парня, который растет на наших глазах, работая на тренировках, показывая уверенность и стабильность (редкость для его возраста!) в играх на протяжении долгого времени», — отметил директор «Самары» Андрей Федоров.

Мадридский «Реал» является самым титулованным клубом Европы. Команда 11 раз выигрывала Евролигу и 35 раз становилась чемпионом Испании. С 2021 по 2024 год за «Реал» выступал российский игрок Егор Демин, который в этом году был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) клубом «Бруклин Нетс» под восьмым номером.

Таисия Орлова