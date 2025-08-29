В Ярославле планируют построить реабилитационный центр

АО «Ярославский технический углерод имени В.Ю. Орлова» планирует построить на улице Университетской в Ярославле консультативно-диагностический и реабилитационный центр. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Правительство области выделит под строительство земельный участок. Общий объем инвестиций, по словам господина Евраева, составит 1,2 млрд руб. Новый центр будет оказывать помощь по ряду направлений: хирургия, терапия, гинекология, урология, дерматология, аллергология, иммунология, офтальмология, оториноларингология, эндокринология, неврология и реабилитация.

Всего будет создано 180 рабочих мест, консолидированный бюджет региона за пять лет получит порядка 210 млн руб. налогов. Начало строительства запланировано на 2026-й год.