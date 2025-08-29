Генпрокуратура подала иск к бывшему гендиректору издательства «Музыка»

Генпрокуратура России, как стало известно «Ъ», подала иск о возвращении государству акций АО «Издательство "Музыка"» с его уникальной нотной библиотекой. Иск к экс-директору Марку Зильберквиту, имеющему гражданство России и США, направлен в Перовский районный суд Москвы.

Как утверждает надзор, господин Зильберквит, возглавляя госпредприятие, организовал фиктивную продажу активов. Подконтрольная ему фирма «Гамма-Пресс» приобрела акции за 8,4 млн руб. В иске указано: Зильберквит «определил балансовую стоимость уникального фонда равной нулю и присвоил его», ограничив бесплатный доступ к коллекции.

Ответчиками также проходят супруга Зильберквита Елена и Анастасия Юргенсон. Генпрокуратура просит обратить в доход государства акции и доли в уставных капиталах, наложить арест на имущество и запретить ответчикам покидать Россию.

Подробнее — в материале «Ъ» «Игорь Краснов расписал как по нотам».