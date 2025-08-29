New York Post: Трамп отменяет выделение $1,5 млн художницам Украины

Администрация президента Дональда Трампа направила в Конгресс США просьбу отменить предоставление гуманитарной помощи за рубежом на $5 млрд. Решение, о котором со ссылкой на источники сообщает New York Post, называют беспрецедентным, поскольку эти средства уже были выделены Конгрессом США,— такого не бывало в последние 48 лет.

В документе, направленном в Конгресс, отмечены те программы, которые должны лишиться финансирования. В частности, предполагается отменить выделение $1,5 млн на поддержку украинских художниц. Также среди помощи, которая должна быть отменена,— $838 млн на миротворческие операции, в том числе на поддержку миротворцев ООН в Демократической Республике Конго и Центральноафриканской Республике; $24,6 млн на финансирование мер по «климатической сопротивляемости» в Гондурасе; $2,7 млн южноафриканскому фонду по развитию демократии Democracy Works Foundation.

С начала своего президентства Дональд Трамп регулярно отменяет меры международной помощи. Он фактически закрыл Агентство США по международному развитию (USAID). Также администрация США неоднократно отменяла многомиллиардные программы международной помощи — в частности, продовольственные программы для бедных стран, программы финансирования мер по борьбе с болезнями, ликвидации последствий стихийных бедствий и др.

