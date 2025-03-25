Нижний Новгород привлек 6 млрд рублей кредитов в двух банках

Мэрия Нижнего Новгорода в марте 2025 года провела 12 аукционов на привлечение кредитных линий. Общая сумма кредитных ресурсов составит 6 млрд руб., рассказали в администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ

Муниципальные контракты заключили с ПАО «Сбербанк России» и АО «ТБанк». В мэрии отметили, что со вторым банком сотрудничают впервые. Средства необходимы для финансирования дефицита бюджета и погашения долга Нижнего Новгорода.

По информации с сайта госзакупок, с АО «ТБанк» заключили три контракта на привлечение 500 млн руб. каждый сроком 180 дней. Стоимость составит по 58,5 млн руб. при начальной цене 62,9 млн. Процентная ставка везде плавающая: ключевая ставка ЦБ РФ плюс надбавка. На момент заключения договора надбавка составила 2,74% годовых, ставка ЦБ — 21%.

Со «Сбербанком» заключили девять контрактов на привлечение по 500 млн руб. сроком на 270 дней. Процентная ставка также везде плавающая. Семь контрактов заключили по начальной цене, 96,5 млн руб. Надбавка к ставке ЦБ составила 5,1% годовых. Сумма одного контракта при той же начальной цене снизилась до 91,8 млн (надбавка 3,82%), еще одного — до 89,7 млн (надбавка 3,25%).

Общая стоимость обслуживания всех 12 кредитов превысит 1 млрд руб.

Галина Шамберина