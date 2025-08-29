Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства издательство «Музыка»

Генпрокуратура России, по данным «Ъ», подала иск о возвращении государству акций АО «Издательство «Музыка» и его уникальной нотной библиотеки. Иск против бывшего гендиректора издательства Марка Зильберквита, имеющего гражданство России и США, направлен в Перовский районный суд Москвы.

Как утверждает надзорное ведомство, господин Зильберквит, возглавив ФГУП в 2004 году, организовал фиктивный аукцион по продаже акций принадлежавшей государству компании. «Гамма-Пресс», аффилированная с ним структура, выкупила актив за 8,4 млн руб. При этом, как указано в иске, господин Зильберквит «определил балансовую стоимость уникального фонда равной нулю и присвоил его», а затем ограничил бесплатный доступ к коллекции.

Ответчиками по делу проходят супруга Зильберквита Елена и Анастасия Юргенсон. Генпрокуратура просит обратить в доход государства акции и доли в уставных капиталах подконтрольных им фирм, а также наложить арест на имущество и запретить ответчикам покидать Россию.

