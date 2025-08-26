Торговый центр в Боброве Воронежской области продают за 420 млн

В городе Боброве Воронежской области выставлен на продажу торговый центр «Ермак». Его стоимость оценивается в 420 млн руб. Объявление размещено на сайте «Авито», сообщило издание De Facto.

Объект находится на улице 22 Января, его площадь составляет более 5 тыс. кв. м. Торговый центр заполнен арендаторами на 75%, оснащен эскалаторами и лифтами.

На прошлой неделе стало известно, что на продажу выставили здание бывшего салона красоты Paradise в Воронеже. Его оценили в 16 млн руб.