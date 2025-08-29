В Ярославской области снесли 600 заброшенных зданий

В Ярославской области демонтировали около 600 объектов, признанных фактически погибшими. Всего в таком перечне 4,6 тыс. зданий и конструкций, сообщили в региональном правительстве.

Фото: Правительство Ярославской области

Активней других округов в сносе зданий проявляют себя Ростовский, Некрасовский и Первомайский, а также Рыбинск. Как пояснил губернатор Михаил Евраев, снос заброшенных объектов обеспечивает безопасность жителей и возможность оживления территории: создание новых скверов и парков, а также жилых домов.

Напомним, что собственника фактически погибшего объекта дважды уведомляют о необходимости демонтажа, в случае непринятия мер — сносом занимаются власти. Процедура занимает около трех месяцев.