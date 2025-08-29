В Рыбинске возобновили подачу воды после аварийного отключения

В Рыбинске за несколько часов возобновили подачу воды, которая была прекращена в связи с аварией на насосной станции первого подъема. Об этом сообщили в «Яроблводоканале».

О произошедшем отключении глава города Дмитрий Рудаков сообщил вечером 28 августа. В водоканале подчеркнули, что авария была внезапной, поэтому предупредить жителей не удалось.

«Аварийные бригады оперативно отреагировали на происшествие и сразу же начали работу по восстановлению водоснабжения. Подача воды была успешно возобновлена уже к 22 часам вечера. Таким образом, всего спустя несколько часов после начала инцидента водоснабжение было полностью восстановлено во всех микрорайонах»,— рассказали в «Яроблводоканале».

В течение пары часов без воды оставались следующие микрорайоны: Центральный, Стрелка, Зачеремушный, Заволжье-1, Заволжье-2, Ягутка, Копаево, Костино, Искра Октября, Юбилейный.

Алла Чижова