Курганская область получит 643 млн рублей в кредит на ремонт коммунальных сетей

Правительственная комиссия по региональному развитию одобрила выдачу Курганской области казначейских инфраструктурных кредитов на общую сумму 643 млн руб. Средства направят на капитальный ремонт и реконструкцию теплосетей, водопровода и канализационного коллектора в Кургане, сообщает пресс-служба правительства Зауралья.

С помощью бюджетного кредита планируется отремонтировать участки теплосетей на улицах Фарафонова, 7-ой микрорайон и на проспекте Маршала Голикова. Также запланирован капитальный ремонт водопроводов по улицам Панфилова (от Лермонтова до Земнухова) и Свердлова (от Невежина до Войкова). Еще на одном участке водопровода запланирована реконструкция — от перекрестка Свердлова и Войкова далее по улице Рихарда Зорге до Коли Мяготина. Кроме того, средства направят на капитальный ремонт напорного коллектора от канализационно-насосной станции на улице Бажова до Коли Мяготина.

Срок реализации проекта — 2025–2027 годы. Работы позволят не только повысить качество коммунальных услуг, но и обеспечат возможности для новых технологических подключений, сообщает правительство.

Казначейские инфраструктурные кредиты предоставляются регионам правительством РФ под 3% годовых сроком на 15 лет.