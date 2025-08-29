Школьникам исполнят «патриотический репертуар»

Песни Shaman, Дениса Майданова, Олега Газманова и Сергея Трофимова рекомендовано для школьных уроков музыки. В Минпросвещения представили «патриотический репертуар» для начальных и средних классов. Всего в перечне 37 композиций, они направлены на «духовно-нравственное воспитание обучающихся». Авторы списка уверяют, что это всего лишь рекомендация для школ. Однако опрошенные “Ъ FM” учителя полагают, что писать отчеты все-таки придется. Подробности — у Станислава Крючкова.

Предполагается, что школы смогут самостоятельно решать, какие именно песни разучивать с детьми из нового списка Минпросвещения. Композиции Shaman, Олега Газманова и песни советских лет подойдут для тематических мероприятий и праздников, утверждает один из составителей перечня, ректор Щукинского училища Евгений Князев. В разговоре с “Ъ FM” он привел в пример поднятие флага под гимн в школах некоторых американских штатов и задался вопросом, почему в России нашлись противники подобной практики: «Хорошо бы учителям тоже познакомиться с авторами и исполнителями и понимать, о чем эти песни. Вот сейчас, как я понимаю, крик поднимется, что школы заставляют.

Здесь же только рекомендации, если они найдут какие-то свои песни, никто стрелять за это не будет. Мой перечень формировался на любви к родине и гражданской позиции».

В свою очередь, учитель музыки московской Вальдорфской школы Михаил Стародубцев рассказывает, что в их программе часов больше и их все равно не хватает на дополнительные активности. А в общеобразовательных учреждениях, по его словам, ситуация еще сложнее: «Петь просто попсу нам образование не позволяет.

Все время какой-то разговор в пользу бедных, мы можем что угодно планировать, но в школе час музыки в неделю.

И нужно только эти песни на уроке слушать? У нас немножко другая ситуация, музыке отведено два часа. Тоже не бог весть что. А когда мы будем изучать классику? Мы будем композиции Шамана петь, а потом про Чайковского рассказывать? Это трудносовместимо».

Судя по списку Минпросвещения, песни из него могут подойти лишь для подготовки к некоторым патриотичным мероприятиям, заметила педагог московской школы «Бескудниково», член профсоюза «Учитель» Елена Спицына. Однако для детского хора, по ее мнению, они точно не годятся: «У нас есть госпрограмма, в совокупности очень много видов деятельности. Я отвожу только часть на вокально-хоровую работу. Единственно, если впереди какие-то мероприятия, то можно несколько уроков потратить на репетиции. Что касается этих песен для вокально-хоровой работы, конкретно развития детского голоса, рассматривать их я не будут, все-таки это урок».

Рекомендации, касающиеся традиционных ценностей, существуют не первый день и что-то из нового списка уже давно исполняется концертах к 9 Мая, рассказала учитель музыки столичной школы Татьяна: «Некоторым коллегам из других регионов администрация высылала этот перечень. В любом случае учитель при составлении своей рабочей программы опирается на ГОСТ и федеральную образовательную программу. В ней про отбор репертуара сказано, что он должен сочетать в себе доступность, высокий художественный уровень и соответствие системы традиционных российских ценностей».

Педагоги из Москвы в разговоре с “Ъ FM” при этом уточняли, что пока о «патриотическом репертуаре» узнают только из новостей. И следовать ему смысла нет, считает директор школы №109 Евгений Ямбург: «Репертуар мы выбираем сами. Патриотические песни — это не только "Взвейся, да развейся", это и произведения военных лет, такие как "Бьется в тесной печурке огонь", и великие русские романсы. Поэтому я не понимаю, что такое "спустить репертуар". Не читал такого документа и не стал бы даже читать, потому что у нас свои головы на плечах, и учителя грамотные, культурные».

С 2026 года в школах появится целый предмет на ту же тему «Духовно-нравственная культура России». На этом фоне сократят часы английского языка. И уже с 1 сентября у шестых и седьмых классов из программы исчезнет обществознание. Минпросвещения отчитывается: пустыми часы не останутся, вместо этой дисциплины станет больше уроков истории.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Станислав Крючков, Александра Абанькова