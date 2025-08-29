Армия Израиля отменила тактические боевые паузы в городе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что с 10:00 по местному времени на город Газа не распространяются тактические паузы боевых действий.

Как добавила пресс-служба ЦАХАЛа, город Газа представляет собой «опасную зону боевых действий». Там также пообещали, что израильская армия продолжит предоставлять гуманитарную помощь местным жителям.

20 августа ЦАХАЛ объявил о начале второй фазы операции «Колесницы Гидеона» в секторе Газа по уничтожению палестинского движения «Хамас». В тот же день израильские войска взяли под контроль окраины города Газа, где, как считает ЦАХАЛ, находится один из центров группировки.

27 июля армия Израиля сообщила о введении локальных тактических пауз в ведении боев на территории сектора Газа, которые должны действовать ежедневно с 10:00 до 20:00.

Подробнее — в материале «Ъ» «С хирургической неточностью».