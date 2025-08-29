FIDE лишила шахматиста Шевченко звания гроссмейстера за нечестную игру

Международная шахматная федерация (FIDE) отклонила апелляцию Кирилла Шевченко на решение о его дисквалификации на два года (и еще один — условно) за нечестную игру. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Фото: Mark Livshitz / FIDE Кирилл Шевченко

В октябре 2024 года Шевченко был отстранен от участия в командном чемпионате Испании после обнаружения мобильного телефона в туалете, куда он регулярно уходил во время партии против испанца Франсиско Вальехо Понса, чтобы использовать шахматное приложение Lichess. В процессе расследования инцидента спортсмен признал вину. Попытка нечестной игры со стороны шахматиста не привела к значительным изменениям в его результатах на турнире. В марте Шевченко был дисквалифицирован на два года. Отстранение шахматиста продлится до 18 октября 2026 года.

Апелляционная палата FIDE признала Шевченко виновным по статье 11.7(e) Дисциплинарного кодекса организации. Шахматист будет лишен звания гроссмейстера. Решение о дисквалификации остается в силе.

Кириллу Шевченко 22 года. Он стал гроссмейстером в 14 лет. В составе сборной Украины в 2021 году выиграл командный чемпионат Европы. С 2023 года представляет Румынию.

Таисия Орлова