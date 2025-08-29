Ростовские аграрии из-за неурожая подсолнечника теряют 600 млн рублей

Урожайность подсолнечника в пострадавших от засухи районах Ростовской области упала в 4-5 раз по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил РБК Ростов со ссылкой на генерального директора донского АО «Учхоз Зерновое» Владимира Абрамова.

Фото: freepik.com

«Собирают 3-5 ц/га, по Зерноградскому району максимум 6 ц/га. Обычно урожайность на юге региона составляет 20-25 ц/га»,— отметил эксперт.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», аграрии Ростовской области в 2025 году увеличили площади под масличной культурой на 8,2% относительно прошлого сезона. Однако из-за засухи перед началом уборки они прогнозировали потери до половины урожая.

По словам Владимира Абрамова, специализирующимся на масличной культуре хозяйствам в этом сезоне заработать на ней не удастся. «Нам он давал почти половину прибыли. В прошлом году, например, выручка от реализации подсолнечника была порядка 800 млн руб., в этом году хорошо, если будет 200 млн руб., так что цель одна — не обанкротиться», — сообщил руководитель хозяйства.

Уборка подсолнечника в Ростовской области уже началась, однако сделок с новым урожаем на рынке пока практически нет. Сельхозпроизводители не спешат продавать продукцию.

«Мы тоже ждем конца уборки и момент, когда сложится нормальная для нас цена. В прошлом году реализовали подсолнечник по 37-38 руб./кг без НДС, в этом рассчитываем, что цена будет не менее 40 руб./кг», — поделился руководитель «Учхоз Зерновое».

На фоне роста производственных затрат и снижения урожая на юге роста цен на подсолнечник ожидают и другие участники рынка. По их оценкам, осенью цены на опте вырастут на 3-4 руб./кг.

Валентина Любашенко