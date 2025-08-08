В Ростовской области площади подсолнечника увеличились на 8% в 2025 году

В 2025 году в Ростовской области под посевами подсолнечника занято более одного млн га, что на 8,2% больше, чем в прошлом году. Об этом говорится в отчете Ростовстата об итогах сева основных культур.

При этом площадь, занятая сахарной свеклой, уменьшилась на 4,5%, до 20 тысяч гектаров.

Площади, отведенные под посев прочих основных культур, остались на уровне прошлого года, разница составила не более 1%. В частности, зерновые и зернобобовые культуры заняли 3,55 млн га, из них озимая пшеница — 2,8 млн га. Под картофель отдано 16,5 тыс. га, под овощи — 23,9 тыс.га.

Посевные площади под урожай 2025 года в регионе составили почти 4,94 млн га, что на 1,5% больше, чем в 2024 году.

Лидерами по производству зерновых, подсолнечника и сахарной свеклы в Ростовской области являются сельскохозяйственные организации и фермерские хозяйства. Их доля в общем объеме площадей, занятых под зерновыми и зернобобовыми культурами, составляет 99%, под подсолнечником — 99,8%, а под сахарной свеклой — 100%.

В сегменте производства овощей и картофеля доминируют личные подсобные хозяйства населения. Их доля в общем объеме производства овощей составляет 80,6%, картофеля — 62,6%.

