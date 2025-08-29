Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Экспертиза одобрила строительство завода по переработке картофеля в Арзамасе

Негосударственная экспертиза одобрила проект строительства завода по переработке картофеля в селе Кожино городского округа Арзамас Нижегородской области. Информация об этом появилась в реестре экспертиз 29 августа 2025 года.

Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Проектно-сметную документацию проверяло ООО «Негосударственная экспертиза НСО». Застройщиком выступает компания «Латкин», зарегистрированная в том же селе.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2025 году аграрии Нижегородской области рассчитывают собрать 400 тыс. тонн картофеля.

Галина Шамберина