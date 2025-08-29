Мантуров назвал ключевую ставку ниже 15% благоприятной для авторынка России

Правительство отмечает постепенное восстановление российского авторынка. По оценкам первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, дальнейшее развитие отрасли будет зависеть от ключевой ставки.

«Когда ключевая ставка будет ниже 15%, это будет более ритмично стимулировать рынок,— сказал господин Мантуров в интервью ТАСС.— Но такие тенденции мы уже видим». В июле Банк России снизил ключевую ставку с 20% до 18%. Регулятор не исключил дальнейшее понижение ставки.

Вице-премьер добавил, что только бюджетными средствами поддерживать рынок очень сложно. Одной из таких мер стала отсрочка уплаты утильсбора. Она предоставляет российским производителям льготные оборотные средства на сотни миллиардов рублей, подчеркнул господин Мантуров.

«Такими совокупными средствами поддержки стараемся поддержать рынок и автопроизводство»,— добавил Денис Мантуров. В этом году на льготные программы покупки автомобилей было направлено более 24 млрд руб. С господдержкой было куплено более 80 тыс. машин.

По данным «Автостата», продажи новых автомобилей в июле выросли в России относительно июня на 33,9%, до 120,65 тыс. штук. Год к году все еще фиксируется отрицательная динамика, но темпы падения рынка снизились — до 11,4%. Июль стал лучшим месяцем для авторынка с начала года.

