На реконструкцию аэропорта в Магнитогорске направят более 2 млрд рублей

На сайте госзакупок размещен аукцион по поиску подрядчиков для реконструкции магнитогорского аэропорта. Начальная стоимость контракта составляет более 2 млрд руб.

Заказчиком является ФКУ «Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры». Согласно проектной документации, подрядчику необходимо заменить покрытие взлетно-посадочной полосы, обновить аэродромные покрытия перрона, рулежные дорожки, заменить светосигнальное оборудование, реконструировать систему электроснабжения и ограждения аэропорта, построить аварийно-спасательную станцию и патрульную дорогу. Выполнить все работы необходимо до 30 сентября 2026 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 15 сентября 2025-го, а подрядчика определят 16 сентября.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в апреле 2022 года контракт стоимостью 5,7 млрд руб. на реконструкцию аэропорта в Магнитогорске выиграла московская компания «Альмакоргруп». Планировалось, что работы завершатся в декабре 2024 года, но сроки сдвигались, а объем финансирования увеличивался. В августе 2024 года договор расторгли из-за неоднократных нарушений его условий.

В апреле 2025 года бывшего генерального директора «Альмакоргруп» Алексея Афонского задержали по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, для выполнения реконструкции организация получила в качестве аванса более 6,1 млрд руб. Гендиректор компании предоставил заказчику реконструкции магнитогорского аэропорта акты выполненных работ с завышенными на 4 млрд руб. суммами, считает следствие. Следствие полагает, что Алексей Афонский похитил часть аванса в размере 2 млрд руб., не выполнив работы на эту сумму.

В июле 2025 года президент России Владимир Путин во время визита в Магнитогорск поручил министру транспорта РФ Андрею Никитину тщательно проанализировать ситуацию с реконструкцией аэропорта и представить доклад в течение недели. Глава государства тогда выразил надежду, что работы завершатся в 2026 году.