Застройщика для КРТ на улице Пожарского хотят найти за месяц

Объявлен аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) в районе улиц Купца Светешникова, Суздальской, Доронина и Пожарского в Ярославле. Прием заявок начнется 1 сентября.

Лот опубликован 28 августа в системе «ГИС Торги». Начальная цена права заключения договора составила 233,7 млн руб., шаг аукциона — 11,5 млн руб.

Общая площадь территории составляет 259 тыс. кв.м. На участке можно построить жилые МКД не выше 18 этажей, многоуровневые парковки, поликлиники, объекты клубного типа, спорткомплексы и другие объекты.

Застройщик возведет детский сад на 330 мест, а для строительства двух детских садов на 220 и 280 мест и школы на 1280 мест — подготовит проектную и рабочую документацию и передаст в муниципальную собственность.

Срок реализации проекта определен в 10 лет. В течение восьми месяцев после заключения договора застройщик должен предоставить документацию по планировке территории, включающую очередность строительства.

Торги назначены на 2 октября.

Алла Чижова