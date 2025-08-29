ЦБ РФ 1 сентября выпустит памятные монеты в честь российских футбольных клубов

Банк России 1 сентября выпустит в обращение памятные монеты серии «Российский спорт», посвященные отечественным спортивным клубам. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Монеты из медно-никелевого сплава номиналом 25 рублей посвящены клубам «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Спартак» и «Трудовые резервы». Тираж — 50 тыс. штук. Отмечается, что монеты являются законным средством наличного платежа на территории России и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

Первые монеты серии «Российский спорт» были выпущены в 2023 году. На них были изображены эмблемы спортивных обществ.

Таисия Орлова