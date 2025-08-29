Тело погибшего альпиниста Расторгуева эвакуировали с горы в Кабардино-Балкарии

На горе Джанги-Тау (5 085 м) в Кабардино-Балкарии завершены поисковые работы. Спасатели эвакуировали тело погибшего альпиниста Александра Расторгуева. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Специалисты эвакуировали тело альпиниста с помощью вертолета и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов. Александр Расторгуев погиб при восхождении на гору 27 августа. В поисковой операции участвовали восемь спасателей.

Группа из трех альпинистов вышла на маршрут 25 августа. Через два дня они попали под камнепад. Одну альпинистку эвакуировали с травмой руки и доставили в больницу. Другой участник группы сам спустился в лагерь.

Александру Расторгуеву было 68 лет. Мастер спорта по альпинизму занимал должность президента Федерации альпинизма Краснодарского края.