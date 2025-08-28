Альпинист Александр Расторгуев погиб во время восхождения на Джанги-Тау

Бывший президент Федерации альпинизма Краснодарского края Александр Расторгуев погиб при восхождении на вершину Джанги-Тау (5 085 м) в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации альпинизма России.

Фото: Федерация альпинизма России Александр Расторгуев

Группа вышла на маршрут 25 августа. Через два дня альпинисты попали под камнепад. «Вертолет эвакуировал двоих участников. Один из них не пострадал, вторая участница, Екатерина Федорова, получила травмы и доставлена в больницу», — сказано в релизе федерации.

25 августа Александру Расторгуеву исполнилось 68 лет. Он был мастером спорта по альпинизму, совершил более 200 восхождений. С 2010 по 2011 год Расторгуев занимал пост президента Федерации альпинизма Краснодарского края.

Таисия Орлова