В Челябинской области объем выданных автокредитов за год сократился в два раза

За семь месяцев 2025 года банки выдали жителям Челябинской области автокредитов на общую сумму 19,5 млрд руб. Это в два раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда объем составил 39,2 млрд руб., сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По объемам автокредитования Челябинская область больше не входит в топ-10 российских регионов и занимает 11 место. Но Южный Урал вошел в пятерку субъектов РФ с наибольшей динамикой сокращения показателя. Кроме Челябинской области в список вошли Москва (-52,8%), Московская область (-52,7%), Санкт-Петербург (-52,1%) и Ленинградская область (-50,6%).

В целом по России объем выданных займов на приобретение новых и подержанных машин в январе-июле сократился на 46,2%, до 713,6 млрд руб.