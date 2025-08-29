Прокурором Катав-Ивановска стал Иван Дроженко

Прокурором Катав-Ивановска назначили Ивана Дроженко. Коллективу и руководителям власти города его представил глава областного надзорного ведомства Игорь Донгаузер, сообщает пресс-служба.

Иван Дроженко более 17 лет работает в прокуратуре. Он был помощником прокуроров в Октябрьском районе и Троицке, а также прокурором управления по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе. До назначения в Катав-Ивановск работал заместителем прокурора в Еманжелинске.

Игорь Донгаузер обозначил задачи и проблемные вопросы для нового руководителя и его команды. Он дал ряд поручений и пожелал успехов в поддержании законности и защите прав граждан.