Чистая прибыль ВТБ по МСФО за семь месяцев выросла на 1,9%

Чистая прибыль группы ВТБ (MOEX: VTBR) по МСФО за семь месяцев 2025 года составила 303,7 млрд руб., что на 1,9% больше, чем за тот же период 2024 года. В июле прибыль группы выросла на 12% по сравнению с прошлым годом, достигнув 23,3 млрд руб.

Чистые операционные доходы до резервов в июле составили 81,8 млрд руб., а за семь месяцев — 670,2 млрд руб., что на 12,8% больше, чем в прошлом году. Однако чистые процентные доходы снизились на 8,8% в июле и на 43,8% за семь месяцев, составив 39,6 млрд руб. и 186,4 млрд руб. соответственно.

Чистые комиссионные доходы показали значительный рост: в июле они увеличились на 14,9%, а за семь месяцев — на 27,1%, достигнув 25,5 млрд руб. и 171,1 млрд руб. Этот рост объясняется позитивным эффектом от форексных транзакций и комиссий за трансграничные платежи.