РЖД показали в Петербурге новый СВ и макет салона поезда «Буревестник»

ОАО «Российские железные дороги» представили новый спальный вагон и макет скоростного двухэтажного поезда «Буревестник». Корреспондент «Ъ-СПб» изучил проекты, которые представлены на выставке «PRO//Движение.Экспо» в Санкт-Петербурге.

Фото: ОАО «РЖД»

В РЖД уточнили, что спальный вагон будет вмещать восемь двухместных купе с горизонтальной компоновкой мест. Пассажирам доступен сейф для хранения ценных вещей, кнопка вызова проводника, розетки и USB-разъемы. Помимо этого, стали длиннее полки, спальное место рассчитано на два метра (+16 см). Перевозчик планирует получить 28 таких вагонов в текущем году.

Фото: Владимир Колодчук / Коммерсантъ

Гости выставки смогли оценить также комфорт салона поезда «Буревестник». В нем разместят сидения стандартной и улучшенной компоновки. Для пассажиров установят индивидуальные розетки и разъемы для зарядки мобильных устройств. Каждый сможет настроить угол наклона спинки сиденья под себя.

В составе нового поезда будут ходить до 15 современных двухэтажных вагонов. Помимо сидячих мест, введут билеты в купейный штабной вагон и спальный.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что РЖД запустят дополнительный поезд между Петербургом и Адлером в сентябре.

Татьяна Титаева