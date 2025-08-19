Пища для следствия

Причиной вспышки кишечной инфекции в лагере «Патриот» в Стерлибашевском районе стала норовирусная инфекция, установили эпидемиологи. 22 ребенка и трое вожатых детского лагеря накануне поступили в инфекционный стационар с жалобами на самочувствие. Госпитализировали 16 пациентов, девятерых отправили на амбулаторное лечение. Роспотребнадзор временно закрыл учреждение — детей возвращают домой. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По версии Роспотребнадзора, причиной заболевания детей стала норовирусная инфекция у сотрудника пищеблока

Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ

В Башкирии расследуют вспышку кишечной инфекции в детском оздоровительном лагере «Патриот». Накануне в инфекционный центр поступили 22 воспитанника учреждения в возрасте от 12 до 17 лет и трое вожатых. Девять из них врачи отправили лечиться амбулаторно, 16 человек госпитализированы в состоянии средней тяжести. Вчера утром глава республиканского минздрава Айрат Рахматуллин отмечал, что пациентам уже лучше на фоне регидрационной терапии.

Лагерь «Патриот» — обособленное подразделение учебно-методического центра «Авангард» республиканского военно-патриотического парка «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова. Ранее был автономным муниципальным учреждением «Детский оздоровительный лагерь "Орленок"». Работает круглогодично. В 2021 году в лагере провели реконструкцию, отремонтировав жилые корпуса, систему отопления, водонапорную башню и бассейн. В 2023 году построили модуль на 49 мест. Тогда же было принято решение о размещении в лагере одного из филиалов парка «Патриот». В нем отдыхали дети участников СВО, подростки из ЛНР и ДНР.

8 августа в лагере началась новая смена — «Смена первых» регионального отделения «Движения первых». Организаторы заявляли, что она станет «особенной», а подростков ждут «незабываемые лагерные будни».

После вспышки Роспотребнадзор закрыл учреждение. Детей отправили домой.

«Угрозы распространения инфекции нет»,— заявила вчера руководитель территориального управления ведомства Анна Казак.

Горячее питание детей поставлялось по аутсорсингу, о чем свидетельствует извещение о поиске поставщика. По данным эпидемиологов, причиной вспышки стала норовирусная инфекция, выявленная у одного из работников пищеблока.

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров вчера предложил оказать поддержку муниципалитету в связи с произошедшим и, поскольку лагерь — «объект особого направления, патриотичного, важно не дискредитировать это направление».

«Посмотрите, что является причинами, и системно надо их устранить»,— сказал господин Назаров.

Прокуратура Башкирии проводит проверку по факту массовой вспышки инфекции. Управление СКР по региону расследует уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

«Прокуратура даст оценку соблюдению санитарно-эпидемиологических требований при организации питания и досуга несовершеннолетних, проверит наличие необходимых документов, свидетельствующих о здоровье сотрудников и отсутствии опасных заболеваний»,— сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Устанавливается причина произошедшего, проводится осмотр места происшествия, изымается необходимая документация, в том числе касающаяся организации питания и соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, планируется проведение судебных экспертиз, допрашиваются руководство и сотрудники лагеря, отдыхающие, а также иные свидетели»,— сообщили в ведомстве.

Телефон лагеря «Патриот» вчера был недоступен. В учебно-методическом центре «Авангард» «Ъ» сообщили, что руководство находится в Стерлибашево и не может прокомментировать инцидент.

Наталья Балыкова